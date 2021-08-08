Видео в TikTok с потопом в Екатеринбурге набрало миллионы просмотров

Девушка сняла на видео свою прогулку по центру города во время ливня, который был 6 августа. Ролик уже просмотрели более 2,5 миллионов человек и 500 тысяч лайков.
Я очень надеюсь, что меня не убьет молнией. Вода по колено! Екатеринбург, центральная улица Мамина-Сибиряка. Вот там образовался Ниагарский водопад,говорит екатеринбурженка на видео.
Во время прогулки, девушка встречает несколько парней, который также были шокированы происходящим.
Напомним, девочки-подростки устроили съемки для «Тик Тока» на мемориале «Черный тюльпан». По словам очевидцев, они танцевали, пока не заметили, что их самих снимают на камеру мобильного телефона прохожие.