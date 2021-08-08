Видео в TikTok с потопом в Екатеринбурге набрало миллионы просмотров

Видео в TikTok с потопом в Екатеринбурге набрало миллионы просмотров
Видео в TikTok с потопом в Екатеринбурге набрало миллионы просмотров
Сегодня, 18:24Свободное времяФото: 1МI
Миллионы просмотров набрало видео с потом в Екатеринбурге в TikTok. Вирусовое видео в социальную сеть разместила 18-летняя блогер.

Девушка сняла на видео свою прогулку по центру города во время ливня, который был 6 августа. Ролик уже просмотрели более 2,5 миллионов человек и 500 тысяч лайков.

Я очень надеюсь, что меня не убьет молнией. Вода по колено! Екатеринбург, центральная улица Мамина-Сибиряка. Вот там образовался Ниагарский водопад,говорит екатеринбурженка на видео.

Во время прогулки, девушка встречает несколько парней, который также были шокированы происходящим.

Напомним, девочки-подростки устроили съемки для «Тик Тока» на мемориале «Черный тюльпан». По словам очевидцев, они танцевали, пока не заметили, что их самих снимают на камеру мобильного телефона прохожие.

Сюжеты:
Екатеринбург
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