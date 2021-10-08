Церковь Демидовых и угрозы терактов в соцсетях. Итоги дня в Свердловской области

Сообщения о нападениях на школы и колледжи в соцсетях испугали жителей Екатеринбурга. Информация с фото- и видео-угрозами в соцсетях стала распространяться в соцсетях 7 октября. Предварительно, информацию об угрозах сообщили до 10 человек, однако в УрФУ опровергли это. В университете занятия идут по плану.