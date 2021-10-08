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Posted 8 октября 2021, 17:02

Published 8 октября 2021, 17:02

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Церковь Демидовых и угрозы терактов в соцсетях. Итоги дня в Свердловской области

Церковь Демидовых и угрозы терактов в соцсетях. Итоги дня в Свердловской области

8 октября 2021, 17:02
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 8 октября.

В дивизии ракетных войск под Нижним Тагилом, где недавно погибли два солдата-срочника, выявлены случаи неуставные отношений. В ЗАТО Свободный проводят проверку следователи военной прокуратуры. Уголовные дела возбуждены в отношении прапорщика по факту превышения должностных полномочий по двум эпизодам.

Сообщения о нападениях на школы и колледжи в соцсетях испугали жителей Екатеринбурга. Информация с фото- и видео-угрозами в соцсетях стала распространяться в соцсетях 7 октября. Предварительно, информацию об угрозах сообщили до 10 человек, однако в УрФУ опровергли это. В университете занятия идут по плану.

Сообщения о готовящихся нападениях на школы и колледжи испугали людей в Екатеринбурге
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В Демидовской больнице Нижнего Тагила началась проверка после того, как пенсионерка с переломом пожаловалась на неоказание медпомощи. По словам сына женщины, ей отказали в медуслугах и ее пришлось везти в другую больницу.

Проверка начата в больнице Тагила после неоказания медпомощи пенсионерке с переломом
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Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель планирует восстановить фамильную церковь Демидовых в Нижнем Тагиле. Также он собирается вывести город на мировой уровень с помощью наследия династии промышленников. Проект церкви уже готов и будет презентован на Демидовской ассамблее. Планируется, что уменьшенная копия фамильной церкви будет построена на прежнем месте, а рядом появится «Демидов-центр».

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#Транспорт#Свердловская область#Итоги
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