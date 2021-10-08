Цыгане под видом греков обворовывали пенсионеров в Екатеринбурге

В ноябре преступники познакомились на улице с 83-летнем мужчиной. Они попросили у пенсионера три миллиона рублей, чтобы оплатит обучение в вузе. По легенде, мужчины уже окончили мединститут и хотят вернуться домой, однако для этого им нужны деньги. Отдать средства они пообещали на следующий день, при этом добавив к сумме 50 тысяч в качестве благодарности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Поверив злоумышленникам, пенсионер снял в банке 460 тысяч рублей.