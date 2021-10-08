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Posted 8 октября 2021, 17:47

Published 8 октября 2021, 17:47

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Цыгане под видом греков обворовывали пенсионеров в Екатеринбурге

Цыгане под видом греков обворовывали пенсионеров в Екатеринбурге

8 октября 2021, 17:47
Фото: 1MI.
По четыре года лишения свободы получили двое жителей Волгограда, которые обворовывали пожилых людей в Екатеринбурге. Злоумышленники, являясь цыганами, представлялись студентами-греками и крали деньги.

В ноябре преступники познакомились на улице с 83-летнем мужчиной. Они попросили у пенсионера три миллиона рублей, чтобы оплатит обучение в вузе. По легенде, мужчины уже окончили мединститут и хотят вернуться домой, однако для этого им нужны деньги. Отдать средства они пообещали на следующий день, при этом добавив к сумме 50 тысяч в качестве благодарности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Поверив злоумышленникам, пенсионер снял в банке 460 тысяч рублей.

Спустя три дня мужчины увидели 86-летнюю пенсионерку и поднялись к ней в квартиру под предлогом продажи посуды. Когда женщина отвлеклась, они нашли книгу, в которой лежали 240 тысяч рублей. Заметив это, свердловчанка пыталась вырвать книгу, в результате чего деньги рассыпались. Помогая собрать купюры, осужденные похитили более 132 тысяч рублей.

Верх-Исетский районный суд признал 24-летнего и 27-летнего мужчин виновными по статье «Покушение на мошенничество» и статье «Кража».

Напомним, три пожилые жительницы Нижнего Тагила передали мошенникам свои сбережения, которые якобы нужны их родственникам за не привлечение их к уголовной ответственности за совершенное ДТП.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пенсионеры#Обман#Мошенники#Цыгане#Екатеринбург
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