Уралец выкинул с балкона кошку и котенка в качестве мести за ссору с неродным сыном

В июне 2021 года мужчина был нетрезв. Во время прогулки он вступил с подростком в конфликт. После этого мужчина решил отомстить. Он оставил сожительницу с сыном на улице, а сам пошел домой и выбросил с балкона кошку и ее котенка. В результате последний погиб, а кошка получила тяжелые увечья.