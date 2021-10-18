О сроках рассеивания смога в Екатеринбурге рассказали синоптики и МЧС

Смог в Екатеринбурге может продержаться до конца октября. На данный момент прошло уже две недели, как в городе ощущается запах гари. По данным Роспотребнадзора, содержание пыли в воздухе превышено в трех районах города.