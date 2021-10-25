Против введения локдауна выступили владельцы баров и ресторанов Екатеринбурга

По словам ресторатора Евгения Кексина, у них не остается иного выхода. Также никто не знает, как долго будет действовать запрет, однако для кого-то он может стать «последней каплей». Мужчина отметил, что это связано со сложным положением представителей бизнеса, сообщает Е1.