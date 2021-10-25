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Posted 25 октября 2021, 15:20

Published 25 октября 2021, 15:20

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

Против введения локдауна выступили владельцы баров и ресторанов Екатеринбурга

Против введения локдауна выступили владельцы баров и ресторанов Екатеринбурга

25 октября 2021, 15:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Представителей ресторанного бизнеса в Екатеринбурге не устраивает рекомендация президента Владимира Путина об ограничении работы организаций общепита в период с 23.00 до 06.00 и запрете развлекательных мероприятий. Однако предприниматели готовы исполнять распоряжение.

По словам ресторатора Евгения Кексина, у них не остается иного выхода. Также никто не знает, как долго будет действовать запрет, однако для кого-то он может стать «последней каплей». Мужчина отметил, что это связано со сложным положением представителей бизнеса, сообщает Е1.

Запретите в выходные работать, но оставьте возможность заработать в будни, призвал Кексин.

Теперь в планах предпринимателей писать письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Однако отметается, что также представители индустрии надеются получить поддержку государства. Совладелец одного из баров Артем Зверев рассказал, что не так давно уплатил налоги, поэтому предложил организовать компенсации хотя бы на зарплаты сотрудников.

На данный момент предприниматели согласны на введение QR-кодов, однако просят не закрывать заведения совсем. По словам управляющего караоке-баром Николая Новикова, данное решение значительно повлияет на ночные заведения.

Напомним, с 25 октября в Свердловской области начал действовать указ о посещении госучреждений, музеев, библиотек и других по QR-кодам.

Указ о допуске по QR-кодам начал действовать в Свердловской области
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#Новости УрФО#Коронавирус#Ресторан#Здоровье#Евгений Куйвашев#Бар
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