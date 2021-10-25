Рекорд России по удержанию горизонтального виса на 3-х пальцах установил тагильчанин

Первый свой рекорд спортсмен установил в 2017 году — это был горизонтальный вис сзади на 5 пальцах одной руки. Затем был рекорд на средних пальцах, удержание «уголка» на перекладине на средних пальцах. Хайруллин принимал участие в финале национальных соревнований по воркауту, прошедших в сентябре в Екатеринбурге.