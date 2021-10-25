Рекорд России по удержанию горизонтального виса на 3-х пальцах установил тагильчанин

Posted 25 октября 2021,, 04:20
Published 25 октября 2021,, 04:20
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Новый рекорд России в горизонтальном висе сзади на трех пальцах одной руки составил 23,07 секунды, сообщил TagilCity.ru тренер Фанис Хайруллин.
Мастер спорта по стритлифтингу на брусьях Фанис Хайруллин из Нижнего Тагила провисел рекордное количество времени на указательном, среднем и безымянном пальцах одной руки 12 октября 2021 года.
Подготовка к новому рекорду заняла у меня неделю. Разумеется, руки и пальцы я готовил заранее к нагрузке, плюс есть постоянные тренировки,сообщил TagilCity.ru рекордсмен.
Первый свой рекорд спортсмен установил в 2017 году — это был горизонтальный вис сзади на 5 пальцах одной руки. Затем был рекорд на средних пальцах, удержание «уголка» на перекладине на средних пальцах. Хайруллин принимал участие в финале национальных соревнований по воркауту, прошедших в сентябре в Екатеринбурге.
Напомним, тагильский спортсмен Фанис Хайруллин, тренер объединения уличной атлетики «Стойкие», попал в Книгу рекордов России. Он смог более 42 секунд продержать уголок на перекладине на средних пальцах.