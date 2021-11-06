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Фейковые QR-коды и пьяный депутат за рулем. Итоги дня в Свердловской области

6 ноября 2021, 14:57
Фото: pixabay.com
С 8 ноября свердловчанам придется выйти на работу, в правительстве региона не собираются продлять выходные дни. Между тем люди бунтуют против QR-кодов, а предприимчивые граждане продают «липовые» справки о вакцинации. Самые важные новости региона за 6 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Каникулы заканчиваются, с 8 ноября свердловчанам придется выйти на работу, так как власти региона отказались продлевать нерабочие дни. Также не собираются вводить и новые ограничения, однако об отмене QR-кодов пока что ничего не известно.

Между тем, жители Нижнего Тагила, несогласные с введением «чистых зон», начали собирать подписи в Генпрокуратуру РФ об отмене QR-кодов. Активисты общественного объединения «Родительский надзор» считают, что введенные ограничения нарушают конституционные права людей. Также подписи собирают и в других городах по всей области.

Уральцы хотят отменить QR-коды и собирают подписи в Генпрокуратуру в Нижнем Тагиле
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А в Екатеринбурге вовсю орудуют продавцы фальшивых справок. Предприимчивые свердловчане предлагают приобрести документы о вакцинации от COVID-19, медотводе или отрицательном ПЦP-тесте. Однако в большинстве случаев покупатели оказываются обманутыми и не получают заветных QR-кодов на Госуслугах.

Мощный взрыв прогремел сегодня днем в Екатеринбурге. Очевидцы сообщили о «грибе» из огня и черном плотном дыме. Оказалось, что в ангаре в промзоне взорвался баллон с газом, после чего начался пожар распространился на площадь в 100 квадратных метров. К счастью, в ЧП никто не пострадал, трое работников успели самостоятельно эвакуироваться.

Небо затянуло дымом после мощного взрыва в Солнечном в Екатеринбурге
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21-летний депутат Молодежного парламента Антон Мятович задержан пьяным за рулем за рулем автомобиля «Шкода» в Нижнем Тагиле во время рейда. Теперь политику грозит штраф и лишение водительских прав. Интересно, что в ГИБДД кто-то сообщил о пьяном водителе, то есть Мятовича просто «слили». Также выяснилось, что у депутата есть неоплаченные штрафы, за что он был отправлен под арест на сутки. Интересно, получит ли молодежный избранник заслуженное наказание или сможет «отмазаться» благодаря связям?

Депутат Молодежного парламента Мятович задержан за пьяную езду в Нижнем Тагиле
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Успехами и очередными победами радуют свердловские спортсмены. Тагильчанка Анастасия Кирпичникова из спортивного клуба «Спутник» завоевала второе «золото» на чемпионате Европы. Так, дистанцию на 800 метров спортсменка смогла преодолеть, побив рекорд России. А 1,5 тысячи метров проплыла за 15 минут 18,3 секунды. Анастасия лишь немного не смогла побить мировой рекорд, ей не хватило 0,29 секунды.

А «Уральский Халк» Иван Штырков нокаутировал Артура Астахова за семь секунд до конца первого раунда. Турнир АСА проходил в Москве.

«Уральский Халк» Иван Штырков не сдержал слез после нокаута
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