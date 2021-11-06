Фейковые QR-коды и пьяный депутат за рулем. Итоги дня в Свердловской области

21-летний депутат Молодежного парламента Антон Мятович задержан пьяным за рулем за рулем автомобиля «Шкода» в Нижнем Тагиле во время рейда. Теперь политику грозит штраф и лишение водительских прав. Интересно, что в ГИБДД кто-то сообщил о пьяном водителе, то есть Мятовича просто «слили». Также выяснилось, что у депутата есть неоплаченные штрафы, за что он был отправлен под арест на сутки. Интересно, получит ли молодежный избранник заслуженное наказание или сможет «отмазаться» благодаря связям?