Машину летчика-героя поджег велосипедист в Екатеринбурге

Владелица транспорта ищет очевидцев или тех, кто может узнать виновника. Велосипедист был с рюкзаком, а на спицах прикреплены катафоты. Женщина предполагает, что он мог быть исполнителем, пишет Е1 со ссылкой на владелицу авто.
В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что в результате пожара пострадали моторный отсек и салон автомобиля.
По словам женщины, автомобиль ей остался от погибшего мужа, который был летчиком-испытателем.
Пострадавшая хочет найти виновных и потребовать ущерба.
Возила троих детей в школу, на кружки, в поликлинику, к бабушке. Теперь даже не знаю, как передвигаться с ними. Денег на новую машину нет, еще и ипотека, добавила она.
Также женщина отмечает, что автомобиль дорог ей как память от мужа, отца, военного летчика, героя.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что женщина подала заявление в отдел № 9. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Граждан располагающих значимой информацией, просят сообщать ее по телефону 356–42–09 либо 102 (02).