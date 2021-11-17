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Обгоревшее тело неизвестного мужчины найдено на пожаре в Екатеринбурге

17 ноября 2021, 05:37
Фото: 1МI
При тушении пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины в Екатеринбурге. Правоохранители пытаются установить личность погибшего уральца.

Обгоревшее тело неизвестного без видимых следов насильственной смерти обнаружено на пожаре на улице Косарева в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Для определения точной причины гибели гражданина, а также причин возгорания проводятся необходимые экспертные исследования,рассказали в ведомстве.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

На пожар выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №13 Екатеринбурга, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России уральской столицы.

Сейчас получены данные о том, что погибшего звали Алексей К., достоверность этой информации тщательно проверяется,рассказали правоохранители.

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