Ноль знаний и меганагрузка: как дистант повлиял на родителей, детей и учителей Тагила

Posted 19 ноября 2021, 06:39
Published 19 ноября 2021, 06:39
Modified 29 ноября 2024, 18:27
Updated 29 ноября 2024, 18:27
С 22 ноября в школах Свердловской области отменили дистант, несмотря на выявление новых случаев заболевания COVID-19. До этого ученики среднего и старшего звена изучали программу дома. Собеседники редакции TagilCity.ru рассказали о трудностях и преимуществах дистанционного образования (а они все-таки нашлись).
Родители и учителя при дистанционном обучении действительно страдают от огромной нагрузки. Но испытывают ли то же самое ученики — большой вопрос.
Волну негодования антиковидные меры вызвали в первую очередь среди родителей. Под постами о дистанционном обучении в соцсетях TagilCity.ru высказались сотни людей.
Да ужас просто, племяшке дали столько заданий, неделю решать надо, до 19.00 учится, до часа всей семьей решаем, — высказалась родительница Дарья.
А потом как хотите, так и сдавайте ОГЭ и ЕГЭ! Дистант — это нулевое обучение! Зачем издеваться над детьми?! — задается вопросом тагильчанка Яна.
Это новое мучение для родителей… Когда назначают дистант, они хотя бы в курсе, могут ли дети выходить в интернет, есть ли у детей средства для выхода в интернет. Главное, а научили ли они детей работать с Zoom, с «Я-классом». Родители на работе, им дистант никто не дал, а даже если дал, значит, родитель занял компьютер, и где должны дети учиться? — пишет Зилия.
Дистант — это пройденный вариант. У меня три внука. Старшему в декабре сдавать экзамены. Как это возможно? Темы не понимают. В прошлом году физика и химия на нуле. Растим из детей неучей, — сказала Людмила.
Абсолютно не устраивает. Приходится полдня сидеть с ребенком и исполнять обязанности учителя. А я вот совсем не учитель, — написала Людмила.
Огромная нагрузка при дистанционном обучении ложится в первую очередь на родителей. Взрослые не всегда могут контролировать выполнение заданий, а непонятые ребенком темы им приходится объяснять самим. Родители, таким образом, частично выполняют роль учителя.
Школьники — возрастная категория, которая требует непосредственного взаимодействия между учителем и учеником, говорит директор школы № 38 в Нижнем Тагиле — Анастасия Никонова.
С ее слов, дистанционное обучение эффективно, когда ребенок умеет самообразовываться, то есть приобретать знания самостоятельно. У учеников 5-11 классов эти навыки находятся в стадии формирования, поэтому дети просят помощи у родителей.
Не всегда родители старших классов готовы оказать эту помощь, потому что такова специфика программы: не каждый родитель готов помочь по химии, физике, интегрированным предметам, сказала Анастасия Никонова.
Учителя подтверждают, что список родительских обязанностей расширяется при удаленном формате обучения. В школе педагог контролирует выполнение заданий и дисциплину на уроке. Дома эти функции должны осуществлять взрослые.
У родителей дополнительная головная боль. Дети сидят дома одни. Родители сидят на работе волнуются. Плюс дополнительная проверка. Проконтролировать: куда вошли, что передали. Проследить вечером, чтобы они домашнюю работу выполнили, говорит учитель русского языка и литературы.
Если при дистанте родители частично выполняют функции педагога, учителя должны испытывать меньшую нагрузку. Но так ли это?
Работа учителя при дистанционном обучении становится круглосуточной, говорит директор гимназии № 18 Игорь Юрлов. Онлайн-уроки — лишь малая часть: после них нужно проверить задания и подготовиться к будущим урокам. Иногда работа за компьютером, со слов Игоря Юрлова, заканчивается поздно вечером.
За компьютером учитель сидит целый день. Он должен провести уроки, проверить задания, подготовиться к занятиям, сделать отчеты, высказалась учитель английского языка. Нагрузка становится больше, чем в очном режиме работы.
Часто нарушаются сроки сдачи работ, поэтому приходится проверять большой объём сразу. Двойки ставить нельзя от слова совсем. Ну, и родители, которые постоянно чем-то недовольны, рассказал о работе при дистанционном обучении социальный педагог.
Помимо этого, некоторые педагоги работают в двух форматах. Учителя ИЗО и английского языка преподают очно в начальной школе, дистанционно — в среднем и старшем звене школы, сказала директор школы № 38 Анастасия Никонова.
Нагрузка возрастает, потому что иногда приходится взаимодействовать индивидуально с каждым обучающимся, у которого возникают вопросы, какие-то трудности. Приходится проверять работы, сидя за монитором компьютера или планшета, и происходит зрительная нагрузка, говорит она.
Дополнительно создают трудности и технические моменты.
За 30 минут выдать материал практически невозможно. Еще и постоянно отвлекаешься на технические проблемы, помехи в Zoom, сообщения «У меня нет звука», «Я не могу войти», сообщил молодой учитель русского языка и литературы.
Единственный плюс, с ее слов, — утром не нужно ехать в школу. Также педагог во время урока параллельно может открыть несколько ссылок, а презентация постоянно находится перед глазами учеников. С другой стороны, нет возможности написать что-либо на доске и проконтролировать письменную речь детей.
Я не могу на доске разобрать пример, а писать в программе достаточно сложно. Не могу ходить и проверять, что дети пишут в этот момент,говорит она.
Но с такой проблемой сталкиваются не только учителя русского языка. Педагогу удобнее решить пример на доске или схематично изобразить сказанное, сказала директор школы № 38. Картинка на экране лишает возможности проверить знания ребенка, так как перед ним готовая информация, которую не нужно воспроизводить самому.
Вот я преподаватель устных предметов — химии, биологии. Я должна формировать у ребенка естественнонаучную картину мира, еще и умение говорить, доказывать свою точку зрения. Владеть какой-то визуальной информацией, показывать на какие-то объекты. На строение, например, клетки. Показать ее составные части. Конечно, мы можем заменить это картинкой, подписями. Но иногда ребенок выходит к доске, посмотришь на него, и он вспоминает, у него идет репродукция, он больше верит в себя, сообщила директор школы № 38 Анастасия Никонова.
Лишь один учитель из пяти сказал, что нагрузка при определенных условиях никак не меняется:
Для тех учителей, которые «на ты» с компьютером, нагрузка не изменяется. Гораздо сложнее тем, кто вообще ничего без помощи молодых коллег сделать не может,сказал редакции TagilCity.ru соцпедагог.
При обсуждении нагрузки на учеников большинство родителей и педагогов сошлись во мнениях. Дистанционное обучение расслабляет детей, еще и поддерживает их компьютерную зависимость. Школьники не отходят от компьютера, отвлекаются на сообщения, играют.
Без дистанта дети играют в настольные или друг с другом, так как мы ограничиваем им выход в интернет. У них появляются творческие хобби, увлечения. Как только дистант — сидят в интернете целыми днями, делают уроки. Не всегда есть возможность контролировать, где именно и на каких сайтах дети могут побывать за это время. Они сейчас в этом плане умные: обходят родительский контроль на раз-два, — рассказала редакции TagilCity.ru многодетная мать Татьяна.
На детей — нет, они ленятся, могут пойти погулять или заняться собственными делами между занятиями. Детям трудно организовать себя самостоятельно, очень мало проводится уроков онлайн, чаще всего выдаются задания, например, видеоуроки, и по ним надо делать уроки на определенный день. То есть выполнение можно и отложить, соответственно, копятся долги, — сказала Евгения — родительница пяти сыновей.
Дети сидят в домашней обстановке, да, это хорошо. Но дома нерабочая обстановка абсолютно. Ничего конкретного они не делают. Классную работу в полной мере не выполняют. Плюс они общаются между собой. Они включают камеры, микрофон, но при этом общаются между собой. А я не могу это доказать, — сообщил учитель русского языка.
Конечно, в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки некоторые школьники вынуждены заниматься дома. Те дети, которых обучают учителя по видеоконференции, находятся еще в более благополучном положении. Им учитель, хоть и через экран, но все-таки объясняет материал, делает это эмоционально, руководит классной работой. А дети, которые полностью обучаются самостоятельно, находятся в более сложных условиях. Им нужно открыть учебник и самому себе дать задание,рассказала редакции TagilCity.ru Оксана Кириллова - клинический психолог Детской городской больницы Нижнего Тагила.
Сами дети настаивают, что родители и учителя заблуждаются, говоря, что дистант — полная свобода.
Если взвесить процент детей, которые приходят на прием, то большинство хотят ходить в школу. «Как здорово сидеть дома, это халява, делай что хочешь» — это миф. Дети так и говорят: нам нужно сделать сначала классную работу, затем домашнюю, и на это уходит очень много времени. Лучше бы мы ходили в школу, говорит Оксана Кириллова.
С ее слов, наибольшие трудности испытывают ученики 5, 9 и 11 классов. Пятиклассники только пришли из начальной школы, начали изучать незнакомые предметы, знакомиться с разными учителями. Пятый класс — период адаптации к среднему звену школы, к новой форме обучения.
И вдруг им приходится самостоятельно пытаться сделать новые неизвестные предметы, осуществить обратную связь с учителем.
В группе риска, говорит психолог, также находятся 9 и 11 классы, которым предстоит сдать итоговые экзамены.
Большинство учителей и родителей отметили, что качество образования заметно снижается при массовом дистанционном обучении. Более того, и воспитание подрастающего поколения ложится на плечи взрослых.
Скорее речь идет не о качестве обучения, а о процессах понимания и воспитания. Мы, когда ведем урок очно, даем детям не только знания, но и воспитание. И, к сожалению, дистант не способен передать реакцию учителя на тот или иной поступок или поведение ребенка. Иногда достаточно просто посмотреть на ученика. А дистант ограничивает механизм взаимного обмена энергией. И, конечно, эффективность именно от этого снижается,сказал директор школы № 38 Анастасия Никонова.
Другие проблемы, которые влияют на качество обучения, — помехи в интернете, отсутствие детей на занятиях, короткий урок.
Я не могу выдать урок полноценно, потому что дети стесняются задать вопросы. Помимо этого, дети полноценно не работают, знаний, соответственно, ноль,говорит учитель русского языка.
Разнятся мнения и по поводу оценок. Родители говорят, что при дистанте учитель оценивает ребенка объективно.
Оценки на дистанте, как правило, не занижают. Дети на дистанте учатся лучше (по оценкам), сказала многодетная мать Татьяна.
У учителей иная точка зрения.
Родители делают домашнее задание вместе с детьми или за детей, поэтому приходится ставить пять тем, кто правильно даже своё имя не напишет. Нельзя провести контрольную работу, так как дети списывают, сообщил редакции TagilCity.ru педагог.
Также родители жалуются, что дети не понимают темы, хотя в интернете множество обучающих онлайн-уроков. Более того, от постоянной нагрузки от компьютера и гаджетов зрение учеников снижается.
Лишь один учитель высказал обратную точку зрения.
Мне кажется, качество не снижается. Кто хочет учиться — тот будет учиться и при дистанте. А кто не хочет — тот не будет учиться и в школе.
Такого же мнения придерживаются некоторые родители.
Понимание зависит напрямую от желания ребёнка. Современные программы позволяют и писать на экране как на доске, и слышать, и видеть, и говорить. Но если ученику начхать, то ему, простите, как и дома начхать, так и в школе, разницы нет, высказалась тагильчанка Анастасия под постом в соцсетях TagilCity.ru.
Лишь единицы детей, исходя из мнений родителей и учителей, не испытывают трудности с получением знаний дистанционно. В других случаях ученики не понимают темы, родители объясняют как могут, а учителя всеми силами пытаются «выдать программу». Итог — пробелы в знаниях.
Дистанционное обучение на территории Свердловской области и Нижнего Тагила ввели из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Регион продолжает бить рекорд по числу заболевших, а в Нижнем Тагиле каждый день выявляют сотни случаев заболевания COVID-19.
Самое страшное, как говорил питерский реаниматолог, что чума XXI века перестала щадить детей, а в России зафиксированы первые смертельные исходы среди подрастающего поколения. Более того, иногда дети болеют бессимптомно.
Директора школ поддерживали введенные меры, так как главное — здоровье детей.
В условиях пандемии другой альтернативы нет. Главное — быть здоровым, поэтому дистанционное обучение — это вынужденная мера, — сказал редакции TagilCity.ru директор гимназии № 18 Игорь Юрлов.
Мы же понимаем, что эти меры вынуждены. Пусть лучше дети остаются здоровыми, мы готовы работать так столько, сколько будет нужно, — сообщила директор школы № 38 Анастасия Никонова.
Некоторые родители и учителя также говорят о необходимости антиковидных мер.
Хорошо отношусь. В ситуации с такой заболеваемостью, это адекватная мера. Кто хочет, тот учится. Нет проблем, — написала Ксения в комментариях под постом TagilCity.ru.
Адекватно отношусь! Потому что понимаю всю важность и необходимость этой меры. Дети болеют короной. А для меня важно, чтобы мои дети были здоровы. А все помешанные на учебе мамаши, просто лентяйки, которым проще сбагрить ребенка, чтобы тот был где угодно, только не дома. Во всем мире школьников выводят на дистант, только лишь наши мамаши возмущаются, — высказалась в соцсетях тагильчанка Юлия.
Однако некоторые родители и учителя настаивают, что дистант не повлиял на численность заболевших. Школьники продолжали контактировать вне стен образовательного учреждения.
Я считаю, что посыл был хороший, они пытаются снизить заболеваемость, но мера эта не нужна, потому что дети все равно не сидят дома, как положено. Они ходят везде, так или иначе контактируют, говорит учитель русского языка и литературы.
Говоря о негативном влиянии дистанционного обучения, многие забывают, что в группе риска по коронавирусу находятся еще одни участники образовательного процесса — учителя.
Считаю, что это необходимая мера, так как дети в основном болеют бессимптомно и заражают учителей. От болезни одного учителя возрастает нагрузка на остальных, переделывается расписание, появляется риск заражения других учителей и много прочих сопутствующих неприятностей. Кроме того, много учителей 50+, а они входят в группу риска, сказал редакции TagilCity.ru социальный педагог.
Уже в мае 2020 года дети заболевали COVID-19. Чаще всего течение болезни проходило в легкой форме или бессимптомно. В середине августа этого года участились случаи заражения коронавирусом среди детей до трех лет, сообщал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. В большинстве случаев дети заражаются от взрослых.
Также в сентябре несколько детских садов в регионе закрыли на карантин из-за распространения коронавируса. Об опасных осложнениях у подрастающего поколения в конце октября рассказал свердловский врач.
Дистант отменили, но ежедневно в Свердловской области продолжают выявлять порядка 700 случаев заражения COVID-19. Улучшилась ли ситуация из-за дистанта и не будет ли новых всплесков после его отмены — покажет время.