Ноль знаний и меганагрузка: как дистант повлиял на родителей, детей и учителей Тагила

Адекватно отношусь! Потому что понимаю всю важность и необходимость этой меры. Дети болеют короной. А для меня важно, чтобы мои дети были здоровы. А все помешанные на учебе мамаши, просто лентяйки, которым проще сбагрить ребенка, чтобы тот был где угодно, только не дома. Во всем мире школьников выводят на дистант, только лишь наши мамаши возмущаются, — высказалась в соцсетях тагильчанка Юлия.