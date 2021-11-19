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QR-коды для посещения ВУЗов студентами обсуждают власти в Екатеринбурге

19 ноября 2021, 06:47
Фото: 1МI
QR-коды могут быть введены для посещения студентами очных занятий в ВУЗах в Екатеринбурге.

Мера призвана убедить учащихся ВУЗов пройти полную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, сообщил на закрытом совещании с руководством университетов и институтов Екатеринбурга замглавы Свердловской области Павел Креков.

По общему уровню вакцинации в регионе пока отстают люди преклонного возраста и студенты. В этой связи Креков поручил Минобразованию области продумать схему реализации пропускного режима в учреждения по QR-кодам.

Студентов УрФУ уже обязали до 20 ноября 2021 года предоставить на специальном интернет-сервисе информацию о наличие или отсутствии у них QR-кодов.

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#Вузы#Екатеринбург#Павел Креков#QR-код#Студенты#Коронавирус#Новости УрФО#Коронавирус COVID-19
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