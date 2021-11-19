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За 5 миллиардов будет простроен Восточный обход Нижнего Тагила

19 ноября 2021, 12:08
Фото: 1МI
Реализация проекта Восточного обхода Нижнего Тагила потребует привлечения 5 миллиардов рублей. Свердловские власти планируют получить эти деньги через госпрограмму из федерального бюджета.

Постройка и запуск Восточного обхода Нижнего Тагила существенно разгрузит трафик моногорода, а также станет свободнее на трассе на Нижнюю Салду, заявил на пресс-конференции глава Минтранса Свердловской области Василий Старков.

Пока о сроках начала реализации проекта не говорится, потребуется еще подготовка проекта территории и создание дорожной карты. Предварительная стоимость проекта составит 5 миллиардов рублей, но сумма может быть скорректирована.

О строительстве Восточного обхода Нижнего Тагила говорится уже более 10 лет. Несколько лет назад власти Свердловской области пытались запустить начало предпроектных работ, шли разговоры о начале стройки.

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#Восточный#Свердловская область#Василий Старков#Строительство#Объезд#Нижний Тагил#Транспорт
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