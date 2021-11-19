За 5 миллиардов будет простроен Восточный обход Нижнего Тагила

Постройка и запуск Восточного обхода Нижнего Тагила существенно разгрузит трафик моногорода, а также станет свободнее на трассе на Нижнюю Салду, заявил на пресс-конференции глава Минтранса Свердловской области Василий Старков.
Пока о сроках начала реализации проекта не говорится, потребуется еще подготовка проекта территории и создание дорожной карты. Предварительная стоимость проекта составит 5 миллиардов рублей, но сумма может быть скорректирована.
О строительстве Восточного обхода Нижнего Тагила говорится уже более 10 лет. Несколько лет назад власти Свердловской области пытались запустить начало предпроектных работ, шли разговоры о начале стройки.