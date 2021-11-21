Мать обвинила врачей в смерти 8-летней дочери в больнице в Абакане

Уголовное дело возбудили, но родители говорят, что Минздрав республики хочет «спустить дело на тормозах». Врачи больницы утверждают, что необходимая помощь девочке была оказана в полном объеме. Выяснилось, что ребенок скончался от приступа аппендицита.