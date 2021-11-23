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Posted 23 ноября 2021, 14:38

Published 23 ноября 2021, 14:38

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Подросток задержан за подготовку вооруженного нападения на школу в Казани

Подросток задержан за подготовку вооруженного нападения на школу в Казани

23 ноября 2021, 14:38
Фото: 1MI.
Сотрудники ФСБ задержали подростка, который подозревается в подготовке нападения на образовательное учреждение в Казани. По словам учащегося, к нападению с оружием его подтолкнули в мессенджере.

Там школьник вел переписку с неизвестным гражданином по имени Ярослав Овсюк, который проживает на Украине. Об этом рассказал сам молодой человек, сообщает RT. Дома у него обнаружилась пневматическая винтовка, а из запросов в сети следует, что подросток узнавал, как переделать ее в боевое оружие, а также читал данные о других нападениях на образовательные организации.

На данный момент заведено уголовное дело по статье о приготовление к убийству двух и более лиц, пишет Properm.ru.

Напомним, 20 сентября в учебных корпусах Пермского университета 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров совершил массовый расстрел людей. Погибли 6 человек, еще 24 получили ранения и травмы.

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#Происшествия#Школа#Стрельба#Нападение#Казань
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