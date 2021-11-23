Подросток задержан за подготовку вооруженного нападения на школу в Казани

Там школьник вел переписку с неизвестным гражданином по имени Ярослав Овсюк, который проживает на Украине. Об этом рассказал сам молодой человек, сообщает RT. Дома у него обнаружилась пневматическая винтовка, а из запросов в сети следует, что подросток узнавал, как переделать ее в боевое оружие, а также читал данные о других нападениях на образовательные организации.