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В Свердловской области за один год резко выросла популяция волков и медведей

24 декабря 2021, 07:48
Фото: pixabay.com
О росте численности волков и медведей рассказали в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Количество волков, по сравнению с прошлым годом, возросло с 793 до 906 особей. Медведей — с 4225 до 4661 особи. Такие данные приводит Znak со ссылкой на директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова.

О непростой ситуации свидетельствуют следы указанных зверей. В ходе проведенного последового учета охотоведы насчитали гораздо больше оставленных волками и медведями, чем годом ранее.

Хищники эти не только опасны, но и нередко заразны. Они являются естественными переносчиками таких заболеваний как бешенство, трихинеллез, гельминтоз и других.

Фото: pixabay.com

К 30 ноября этого года путем отстрелов было добыто 347 особей, в то время как за весь прошлый год только 311. Однако волки размножаются и наводят ужас на домашний скот.

Примерно то же самое и с «косолапыми». Из-за жаркого лета на болотах и в лесах мало ягоды, естественной пищи медведей. Вот и промышляют они воровством, наведываясь в загоны для коров и курятники.

Один такой случай произошел 21 декабря. Пробравшись в село Кокуй Талицкого района, волки зарезали сразу пять овец.

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