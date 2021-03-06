Отстрел и отлов волков разрешен в Нижнем Тагиле с 3 марта

Отстрел и отлов волков разрешен в Нижнем Тагиле с 3 марта

Сегодня, 20:35ОбществоФото: pixabay.com
Отстрел и отлов волков разрешен в охотничьем угодье «Нижнетагильское» с 3 марта по 30 апреля 2021 года. Соответствующий приказ подписал директор Департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

В документе указано, что для этого может быть использовано охотничье огнестрельное гладкоствольное и нарезное оружие, а также самоловы, за исключением петель.

Причиной в ведомстве назвали превышение показателей максимальной численности волков и угрозу нанесения вреда здоровью граждан. Отмечается, что волков можно отстреливать и отлавливать в любом количестве независимо от их пола и возраста.

Фото:Департамент по охране и контролю животного мира свердловской области

Напомним, жители поселка Евстюниха под Нижним Тагилом пожаловались, что их уже два месяца терроризируют волки. Дикие животные убивают местных собак в непосредственной близости с домами. Местная жительница рассказала редакции TagilCity.ru, что за это время волки загрызли как минимум восемь собак. Несмотря на то, что жители обращались к охотоведам, которые заверили их, что поставили капканы, последний случай произошел 4 марта. Волки утащили бездомного пса и убили его в пяти метрах от тропы, по которой ходят люди.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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