Родственники загадочно погибшего тагильчанина пришли на «Первый канал»

Родственники погибшего в закрытой квартире жителя Нижнего Тагила пришли на «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на «Первом канале». На теле мужчины было около 20 ножевых ранений, но следов преступления и других людей в квартире не обнаружено.