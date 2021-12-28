Тагильчанин отсудил у турагентства почти 200 тысяч за несостоявшийся отпуск в Турции

Из договора следует, что семья должна было на самолете из Екатеринбурга полететь на восемь ночей в Аланию. За перелет и проживание в отеле по типу «ультра все включено» мужчина заплатил 137 тысяч рублей, однако отдых так и не состоялся. Тагильчанин попробовал вернуть средства через турагентство, но, несмотря на расписку, деньги на счет не поступали. Тогда мужчина подал иск. Он потребовал вернуть деньги за путевки, а также проценты за пользование чужими средствами в размере 20 тысяч рублей и компенсацию морального вреда — такая же сумма.