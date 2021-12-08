За обман более сотни человек на 10 млн турагенту из Лесного грозит до 10 лет

Турагенту из Лесного за обман 109 человек на общую сумму около 10 миллионов рублей грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество. Гособвинитель запросила для Татьяны Перминовой 6,5 лет лишения свободы. Дело рассматривает Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

Обвиняемая занималась туристическим бизнесом и была на хорошем счету. В 2018 году она собирала деньги на путевки на следующий сезон. Она пообещала хорошие скидки и цены, рассказывают пострадавшие. Женщина была убедительна. Однако после сбора денег в 2019 году она закрыла фирму. Возмущенным покупателям она заявляла, что денег нет, пишет Е1. Оказалось, что женщина, по словам пострадавших, не собиралась покупать туры и бронировать места, а просто потратила деньги. Одна из обманутых клиенток рассказала, что семья приобрела путевку за 240 тысяч. В результате она осталась без денег и отдыха. При этом, говорит женщина, турагент не скрывалась и жила спокойно. Представитель Татьяны Перминовой считает, что это были гражданско-правовые отношения, а потому о мошенничестве говорить нельзя. Следователями было возбуждено уголовное дело. Однако, по словам обманутых, расследование затянулось. Затягивают процесс, то она болеет, то по ее ходатайству переносят дело из суда города Лесного в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. То опрашивают всех пострадавших, а это больше 100 человек. Она включает дуру и не говорит, куда деньги дела. Говорит — «у меня денег нет». Ничего не выплачивает,рассказала пострадавшая. Спустя почти 2 года расследование дела было завершено. Защита обращает внимание суда на то, что смягчающими обстоятельствами являются помощь следствию и состояние здоровья обвиняемой. К делу также приобщены положительные характеристики турагента, где говорится, что она культурная и начитанная, а нанесенный ущерб не считает значительным. Оглашение приговора по делу назначено на 9 декабря 2021 года. Дело обманщицы-турагента возвращено в полицию после жалоб тагильчан в прокуратуру

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