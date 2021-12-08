За обман более сотни человек на 10 млн турагенту из Лесного грозит до 10 лет

Обвиняемая занималась туристическим бизнесом и была на хорошем счету. В 2018 году она собирала деньги на путевки на следующий сезон. Она пообещала хорошие скидки и цены, рассказывают пострадавшие. Женщина была убедительна. Однако после сбора денег в 2019 году она закрыла фирму.
Возмущенным покупателям она заявляла, что денег нет, пишет Е1. Оказалось, что женщина, по словам пострадавших, не собиралась покупать туры и бронировать места, а просто потратила деньги.
Одна из обманутых клиенток рассказала, что семья приобрела путевку за 240 тысяч. В результате она осталась без денег и отдыха. При этом, говорит женщина, турагент не скрывалась и жила спокойно.
Представитель Татьяны Перминовой считает, что это были гражданско-правовые отношения, а потому о мошенничестве говорить нельзя.
Следователями было возбуждено уголовное дело. Однако, по словам обманутых, расследование затянулось.
Затягивают процесс, то она болеет, то по ее ходатайству переносят дело из суда города Лесного в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. То опрашивают всех пострадавших, а это больше 100 человек. Она включает дуру и не говорит, куда деньги дела. Говорит — «у меня денег нет». Ничего не выплачивает,рассказала пострадавшая.
Спустя почти 2 года расследование дела было завершено. Защита обращает внимание суда на то, что смягчающими обстоятельствами являются помощь следствию и состояние здоровья обвиняемой. К делу также приобщены положительные характеристики турагента, где говорится, что она культурная и начитанная, а нанесенный ущерб не считает значительным.
Оглашение приговора по делу назначено на 9 декабря 2021 года.