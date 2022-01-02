TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В МВД планируют аннулировать бумажные паспорта россиян

2 января 09:25
Фото: pixabay.com
При получении электронного паспорта каждый гражданин России будет обязан отказаться от бумажного.

МВД России намерено изымать у граждан бумажные паспорта. Это обязательное условие при получении этого же вида документов, но в электронном формате, поясняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Смысл этой идеи - чтобы на руках не оставался и один и тот же документ на разных носителях. При этом полицейские обещают, что такая процедура оформления не соприкоснется с механизмом выдачи загранпаспортов. Это разные по силе «удостоверения».

Паспорт гражданина Российской Федерации с цифровым с чипом в обозримой перспективе будут выдавать по желанию, даже 14-летним школьникам. Однако процедуру запустят не везде, а только в пилотных регионах, определенных правительством России. Какие сведения разместят на видимой части паспорта с электронным носителем, пока не уточняется.

Материалы по теме
Екатеринбуржец с QR-кодом отказался показывать паспорт и не смог попасть в ТЦ «Мега»После отказа показать паспорт посетительницу ТРЦ в Екатеринбурге заковали в наручникиО доступе в социальные сети только по паспорту высказался Владимир Путин
#Россия#Паспорт#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25