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Приключения у елок и бьюти-откровения: итоги первой недели года в Нижнем Тагиле

10 января 02:30
Фото: 1MI
Каникулы закончились, и если вам было некогда читать новости, мы подготовили подборку самых важных событий и интересных текстов за начало января. Идеально подойдет для чтения во время утреннего кофе в первый рабочий день и станет поводом для обсуждений в обеденный перерыв.

Традиционно в январские каникулы мы подводим итоги предыдущего года. По этим ссылкам собраны самые яркие события 2021 года — смешные, красивые, вдохновляющие, заставляющие задуматься и даже трагические.

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За новогодние праздничные дни в городе успело приключиться, наверное, практически все: и появлялись на свет дети, и безобразничали отдыхающие, и проявляли неравнодушие случайные прохожие, и возмущались тагильчане из-за лошадей в местах отдыха.

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Порция недовольства была у тагильчан из-за закрытого в новогоднюю ночь ледового городка УВЗ у ДК им. Окунева, а работники НТМК проявили нездоровую жажду обогатиться и продавали бесплатные билеты в цирк, которые им выдал профсоюз.

Возобновление замеров состояния воздуха в Нижнем Тагиле уже в первые дни января выявило превышение содержания вредных веществ. Также в каникулы стало известно, что половину декабря жители Вагонки и Сухоложского поселка дышали формальдегидом с превышением ПДК. Пункты УГМС, находящиеся вблизи Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавода» и «Уралхимпласта».

Половину декабря в воздухе Нижнего Тагила были превышения формальдегида
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В мировой повестке начало года ознаменовано беспорядками в Казахстане, всю неделю ситуация сопровождалась перестрелками, введением миротворцев из ряда стран, остановкой авиасообщения и отставкой правительства.

Если вам хочется более легкого чтива — рекомендую изучить истории тагильчанок, которые ушли с хороших должностей в престижных компаниях и стали заниматься бровками, ноготками и ресничками. Сколько на самом деле зарабатывают мастера и почему они иногда разочарованы такой самозанятостью?

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