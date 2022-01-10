Приключения у елок и бьюти-откровения: итоги первой недели года в Нижнем Тагиле

Традиционно в январские каникулы мы подводим итоги предыдущего года. По этим ссылкам собраны самые яркие события 2021 года — смешные, красивые, вдохновляющие, заставляющие задуматься и даже трагические.
За новогодние праздничные дни в городе успело приключиться, наверное, практически все: и появлялись на свет дети, и безобразничали отдыхающие, и проявляли неравнодушие случайные прохожие, и возмущались тагильчане из-за лошадей в местах отдыха.
Возобновление замеров состояния воздуха в Нижнем Тагиле уже в первые дни января выявило превышение содержания вредных веществ. Также в каникулы стало известно, что половину декабря жители Вагонки и Сухоложского поселка дышали формальдегидом с превышением ПДК. Пункты УГМС, находящиеся вблизи Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавода» и «Уралхимпласта».
В мировой повестке начало года ознаменовано беспорядками в Казахстане, всю неделю ситуация сопровождалась перестрелками, введением миротворцев из ряда стран, остановкой авиасообщения и отставкой правительства.
Если вам хочется более легкого чтива — рекомендую изучить истории тагильчанок, которые ушли с хороших должностей в престижных компаниях и стали заниматься бровками, ноготками и ресничками. Сколько на самом деле зарабатывают мастера и почему они иногда разочарованы такой самозанятостью?