Трех пьяных подростков поймали силовики Асбеста в новогодние праздники

За несоблюдение законодательства о нахождении несовершеннолетних на улице в темное время суток в Асбесте полицейский привлекли 16 местных жителей. Эти свердловчане получили штрафы за ненадлежащее исполнение ими родительских обязанностей, сообщили в МО «Асбестовский».