TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Трех пьяных подростков поймали силовики Асбеста в новогодние праздники

16 января 09:41
Фото: 1МI
В рамках профилактического мероприятия «Комендантский патруль» 16 детей были задержаны правоохранителями на улицах Асбеста в новогодние каникулы. 9 подростков угодили в отделы полиции, трое несовершеннолетних были пьяными.

За несоблюдение законодательства о нахождении несовершеннолетних на улице в темное время суток в Асбесте полицейский привлекли 16 местных жителей. Эти свердловчане получили штрафы за ненадлежащее исполнение ими родительских обязанностей, сообщили в МО «Асбестовский».

Среди нарушивших закон несовершеннолетних трое были в состоянии алкогольного опьянения, еще один самостоятельно приобрел спиртное. 9 подростков силовики доставили в отдел полиции.

«Комендантский патруль» проходил в Асбесте с 4 по 9 января.

За время действия комендантского часа в Нижнем Тагиле задержаны десятки детей
Узнать подробнее

Материалы по теме
Четверо детей изъяты из семей в Верхней Салде за новогодние каникулы
#Подростки#Управление мвд#МВД#Патруль#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25