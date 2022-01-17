Грозит пожизненное: убийца 11-летней девочки из Асбеста сказал последнее слово в суде

Отмечается, что у погибшей Полины была не самая благополучная семья, но девочка все равно хорошо училась и оставалась доброй. По словам одной из соседок, в общежитии на Чкалова у Полины не было друзей. Она была спокойной и адекватной. Соседи часто кормили и угощали ребенка.