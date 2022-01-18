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Posted 18 января 2022, 05:42

Published 18 января 2022, 05:42

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Число больных пневмонией выросло в Свердловской области

Число больных пневмонией выросло в Свердловской области

18 января 2022, 05:42
Фото: 1MI.
Число больных пневмонией в Свердловской области выросло на 41,44% по сравнению с прошлой неделе. За предыдущую неделю в регионе выявлено 1085 случаев.

Неблагоприятными по заражению внебольничными пневмониями стали 12 муниципалитетов, сообщает Уральское управление Роспотребнадзора региона.

Это Сысертский ГО, Каменский ГО, ГО Красноуральск, ГО Верхняя Тура, Верхнесалдинский ГО, ГО Нижняя Салда, Арамильский ГО, Тавдинский ГО, МО Город Каменск-Уральский, Кушвинский ГО, ГО Карпинск, ГО Рефтинский.

Ранее стало известно о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса «омикрон» на территории Свердловской области. Он зарегистрирован у четырех человек.

«Омикрон» подтвердился у четырех жителей Свердловской области
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#Свердловская область#Здоровье#Болезнь#Статистика#Пневмония
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