Названа предварительная причина смерти тагильчанина в кафетерии «Дионис»

Posted 18 апреля 2022, 09:32
Published 18 апреля 2022, 09:32
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
После того, как в кафетерии «Дионис» умер посетитель, следователи организовали проверку. Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего, но уже установили, что смерть мужчины не была насильственной.
В следственном отделе по Дзержинскому району СУ СКР проверка, предварительная причина смерти — заболеванием, не криминал, рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, что тело из кафетерия вынесли 6 апреля в 17:45. На месте работала полиция и медики.