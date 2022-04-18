tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 апреля 2022, 09:32

Published 18 апреля 2022, 09:32

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

Названа предварительная причина смерти тагильчанина в кафетерии «Дионис»

18 апреля 2022, 09:32
Следственный комитет Дзержинского района назвал предварительную причину смерти тагильчанина, которая произошла 6 апреля в кафетерии «Дионис» на улице Зари, 33 в Тагиле.

После того, как в кафетерии «Дионис» умер посетитель, следователи организовали проверку. Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего, но уже установили, что смерть мужчины не была насильственной.

В следственном отделе по Дзержинскому району СУ СКР проверка, предварительная причина смерти — заболеванием, не криминал, рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, что тело из кафетерия вынесли 6 апреля в 17:45. На месте работала полиция и медики.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Алкоголь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика