Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закроют, а грязь стекает под травмпункт

Posted 12 мая 2022, 14:35
Published 12 мая 2022, 14:35
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
В ночь с 14 на 15 мая движение по мосту на Циолковского будет запрещено. Такое постановление подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Причиной стала замена сетей электроснабжения.
Стало известно, кто будет ремонтировать гинекологию в Демидовской больнице. Подрядчиком стала ООО «Строительная компания «Винсара». Она была единственной, кто подал заявку, и предложила цену в 18,2 миллиона рублей.
Тем временем на Вагонке под травмпункт ЦГБ № 1 стекает грязь от автомойки, расположенной рядом. По вредности она соотносима с промышленным заводом. Кроме того, тут же находится склад использованных покрышек, которые являются отходами и могут провоцировать онкологию, повреждать нервную систему и внутренние органы человека за счет выделяемых вредных веществ.
В поселке Черноисточинск, из многоквартирного дома в реку стекает фекальный ручей. Причиной его появления стало то, что управляющая компания не торопится выкачивать отходы из выгребной ямы.
С 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле состоится празднование 300-летия города. Сегодня 12 мая стало известно, какие именно мероприятия пройдут в честь праздника. Среди них гуляния, марафоны, концерты, мэппинг-шоу, фестиваль фейерверков и чемпионат города по скейтбордингу. Пока точные даты неизвестны.