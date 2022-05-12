Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закроют, а грязь стекает под травмпункт

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В Нижнем Тагиле на одну ночь будет перекрыт мост на улице Циолковского, под травмпункт на Вагонке течет грязь, а также стало известно, какие мероприятия пройдут в празднование 300-летия города. Об этих и других новостях за день читайте в подборке TagilCity.ru.

В ночь с 14 на 15 мая движение по мосту на Циолковского будет запрещено. Такое постановление подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Причиной стала замена сетей электроснабжения. Стало известно, кто будет ремонтировать гинекологию в Демидовской больнице. Подрядчиком стала ООО «Строительная компания «Винсара». Она была единственной, кто подал заявку, и предложила цену в 18,2 миллиона рублей. Тем временем на Вагонке под травмпункт ЦГБ № 1 стекает грязь от автомойки, расположенной рядом. По вредности она соотносима с промышленным заводом. Кроме того, тут же находится склад использованных покрышек, которые являются отходами и могут провоцировать онкологию, повреждать нервную систему и внутренние органы человека за счет выделяемых вредных веществ. В поселке Черноисточинск, из многоквартирного дома в реку стекает фекальный ручей. Причиной его появления стало то, что управляющая компания не торопится выкачивать отходы из выгребной ямы. С 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле состоится празднование 300-летия города. Сегодня 12 мая стало известно, какие именно мероприятия пройдут в честь праздника. Среди них гуляния, марафоны, концерты, мэппинг-шоу, фестиваль фейерверков и чемпионат города по скейтбордингу. Пока точные даты неизвестны. Какие мероприятия пройдут в Нижнем Тагиле на 300-летие города Узнать подробнее