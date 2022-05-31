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Posted 31 мая 2022, 17:17

Published 31 мая 2022, 17:17

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Инциденты с подростками прокомментировал начальник тагильской полиции

Инциденты с подростками прокомментировал начальник тагильской полиции

31 мая 2022, 17:17
Фото: 1MI.
Начальник межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров высказался о недавних случаях подросткового насилия.

Абдулкадыров заметил, что число подобных эпизодов не растет, а, напротив, уменьшается год от года. Однако теперь из-за популярности социальных сетей и мессенджеров каждый случай гораздо больше освещается и обсуждается в публичном пространстве.

А нападение на высказавшего замечание мужчину, по его словам, из ряда вон выходящий случай. С совершившими его подростками уже проведены профилактические беседы. Кроме того, на них заведены дела.

Многие негативные поступки молодежи связаны с навязчивым желанием дешевой популярности, для чего они сами снимают свое поведение на смартфоны, сказал рассказал Ибрагим Абдулкадыров ИА «Все новости».

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#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Насилие#Подростки#МВД
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