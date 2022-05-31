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Posted 31 мая 2022, 16:26

Published 31 мая 2022, 16:26

Modified 29 ноября 2024, 18:41

Updated 29 ноября 2024, 18:41

Подозреваемые в торговле детьми арестованы в Екатеринбурге

Подозреваемые в торговле детьми арестованы в Екатеринбурге

31 мая 2022, 16:26
Фото: 1MI.
Двух подозреваемых в кражах детей задержали в цыганском поселке в Екатеринбурге.

Полицейские провели операцию по задержанию предполагаемых преступников в микрорайоне ВИЗ уральской столицы. Молодая цыганка и ее дядя, по данным правоохранительных органов, задействованы в купле-продаже малышей.

У цыган изъяли годовалого ребенка, в конце прошлого года украденного у девушки из ростовского поселка. Предположительно, кражу совершили два жителя Ростова-на-Дону.

Затем похитители перепродали младенца цыганам, которые, в свою очередь, собирались выручить за него еще большую сумму, сообщает E1 со ссылкой на информатора в силовых структурах.

Ведется проверка, совершали ли уже задержанные нечто подобное. А спасенного ребенка отвезли в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает.

#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Задержание#Преступление#Похищение человека#Цыгане#Екатеринбург
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