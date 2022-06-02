Особенности летней оздоровительной кампании обсудили в Екатеринбурге

Posted 2 июня 2022, 12:08
Published 2 июня 2022, 12:08
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
На 1 июня уже 697 организаций отдыха и оздоровления распахнули двери для 71816 детей. Всего же в региональном реестре представлены 1272 профильные организации, что является одним из лучших показателей по России, сообщил начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.
По его словам, для увеличения охвата отдыхающих детей наряду с трехнедельными сменами введены более короткие по 14, 10 и даже 7 дней. Благодаря этому, в лагерях отдохнет не менее трех четвертей юных свердловчан, что на 25% больше прошлогоднего показателя.
Целый состав детей из региона отправили на черноморское побережье. Немногие регионы могут себе такое позволить. А мы еще и отправим четыре смены вместо обычных трех, отметил Сергей Карсканов.
Средняя полная стоимость 21-дневного тура составляет 32 тысячи рублей. Однако 80 процентов цены субсидируется областью. Работает программа кэшбэка 50% по карте «Мир». Так что отправлять детей в лагеря родителям недорого и выгодно, рассказала замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
Также Сибирцева проинформировала, что часть лагерей региона переходит на круглогодичную эксплуатацию.
Территории лагерей обработаны для профилактики клещевого энцефалита. Там, где проверка выявила упущения, проведена повторная обработка, сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.
Кроме того, она рассказала о том, что персонал лагерей проверен на вирусные заболевания, инфицированных отстранили от работы с детьми. В связи с сохраняющимися эпидемиологическими рисками в этом году в лагерях не предусмотрено «родительских дней». А вот открытые мероприятия на открытом воздухе проводиться будут.
В лагерях очищены захламленные эвакуационные пути и созданы добровольные пожарные формирования, сообщил главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Репринцев.
Ранее, 26 мая, доклад о подготовке летней оздоровительной кампании ранее на 66-м заседании тагильской Гордумы 7-го созыва зачитал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. Он отметил, что в лагерях Свердловской области отдохнет 5,2 тысячи юных тагильчан, а 5,5 тысячи детей — охват городских лагерей.
Обеспечение питания детских лагерей Нижнего Тагила в порядке. Сейчас ведется работа по оформлению санитарно-гигиенических паспортов. Прошлые паспорта у нас заканчиваются где-то в середине июня. И я думаю, что к этому времени мы уже получим новые, заявил Суров 26 мая.