Купающиеся подростки терроризируют работников плотины Нижне-Выйского пруда в Тагиле

Неужели родители отпускают гулять детей на пруд без присмотра, да еще и в столь опасное место, как плотина? В соответствии с законом они могут быть привлечены к административной ответственности за бесконтрольное нахождение несовершеннолетних, пояснили в «Водоканале-НТ».