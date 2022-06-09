tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июня 2022, 12:59

Published 9 июня 2022, 12:59

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Купающиеся подростки терроризируют работников плотины Нижне-Выйского пруда в Тагиле

Купающиеся подростки терроризируют работников плотины Нижне-Выйского пруда в Тагиле

9 июня 2022, 12:59
Фото: 1MI.
С наступлением купального сезона в Нижнем Тагиле дети нашли себе небезопасное развлечение в районе плотины на Нижне-Выйском пруду. Они прыгают с крыши здания, не реагируют на замечания сотрудников гидротехнического сооружения и угрожают им.

В летний сезон подростки залазят на территорию плотины, красят стены, ломают фасад и заборы. Кроме того, они рискуют жизнями, когда прыгают с крыши 10-метрового здания в пруд. Сотрудники МЧС неоднократно предупреждали несовершеннолетних об опасности такого купания через забор, который находится несколько ниже уровня крыши.

При виде сотрудников «Водоканал-НТ», обслуживающих плотину, прыгающие купальщики не покидают запрещенное место. Мало того, они грубят работникам и откровенно угрожают им. Бесстрашные школьники не боятся камней, скрывшихся под водой, валунов и возможного бревна, которое может приплыть по течению, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».

Там отметили, что восстанавливают ограждения после актов вандализма и пытаются препятствовать проникновению детей на территорию плотины.

Неужели родители отпускают гулять детей на пруд без присмотра, да еще и в столь опасное место, как плотина? В соответствии с законом они могут быть привлечены к административной ответственности за бесконтрольное нахождение несовершеннолетних, пояснили в «Водоканале-НТ».

В пресс-службе полиции Нижнего Тагила отметили, что периодически от граждан поступают сообщения о скоплении несовершеннолетних в этом районе, особенно в теплое время года.

На место выезжает дежурный наряд и разъясняет подросткам об опасности нахождения на территории плотины и вблизи водоема. Если ребенок не достиг 14-летнего возраста, сотрудники правоохранительных органов доставляют несовершеннолетнего в отдел полиции, где передают в руки родителям либо законным представителям, рассказали TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ведомстве порекомендовали тагильчанам контролировать своих детей во время летних каникул. Для родителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра предусмотрена ответственность в виде штрафа по статье 5.35 КоАП РФ.

Напомним, в начале июня подросток утонул на озере Малый Исток в Екатеринбурге. Дети купались в водоеме, несмотря на холодную температуру воды и воздуха.

Материалы по теме
Смертельный прыжок подростка в Малоистокский пруд на Урале попал на видео
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подростки#МУП "Водоканал"#Плотина#Купание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика