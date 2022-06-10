ЦБ снизил ключевую ставку до февральского уровня

Posted 10 июня 2022, 15:35
Published 10 июня 2022, 15:35
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Центробанк убавил значение ключевой ставки с 11 до 9,5 %. Это соответствует уровню прошедшего февраля до возникновения кризисной ситуации, вызванной экономическими действиями недружественных государств.
До В ЦБ объяснили решение об изменении показателя важнейшего инструмента кредитно-денежной политики в связи с тенденцией на существенное замедление инфляции и с окончанием пикового спроса на товары, порожденного необоснованными тревожными предчувствиями физических и юридических лиц.
Последующие решения по размеру ключевой ставки будут утверждаться в соответствии с макроэкономической конъюнктурой, прежде всего, именно в зависимости от уровня инфляции, сообщил ЦБ в выпущенном сегодня пресс-релизе.