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Posted 10 июня 2022, 15:35

Published 10 июня 2022, 15:35

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

ЦБ снизил ключевую ставку до февральского уровня

ЦБ снизил ключевую ставку до февральского уровня

10 июня 2022, 15:35
Фото: 1MI.
Центральный Банк РФ в ходе заседания совета директоров 10 июня принял решение о понижении ключевой ставки до уровня, предшествовавшего «лавине» западных санкций.

Центробанк убавил значение ключевой ставки с 11 до 9,5 %. Это соответствует уровню прошедшего февраля до возникновения кризисной ситуации, вызванной экономическими действиями недружественных государств.

До В ЦБ объяснили решение об изменении показателя важнейшего инструмента кредитно-денежной политики в связи с тенденцией на существенное замедление инфляции и с окончанием пикового спроса на товары, порожденного необоснованными тревожными предчувствиями физических и юридических лиц.

Последующие решения по размеру ключевой ставки будут утверждаться в соответствии с макроэкономической конъюнктурой, прежде всего, именно в зависимости от уровня инфляции, сообщил ЦБ в выпущенном сегодня пресс-релизе.

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#Экономика#Деньги#Санкции#Финансы#Кредиты#Инфляция#Центробанк
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