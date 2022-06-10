ЦБ снизил ключевую ставку до февральского уровня

До В ЦБ объяснили решение об изменении показателя важнейшего инструмента кредитно-денежной политики в связи с тенденцией на существенное замедление инфляции и с окончанием пикового спроса на товары, порожденного необоснованными тревожными предчувствиями физических и юридических лиц.