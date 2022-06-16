Более 277 тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за долгов

Posted 16 июня 2022, 12:30
Published 16 июня 2022, 12:30
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Число лишенных возможности побывать за рубежом жителей Свердловской области к июню этого года на 40 тысяч человек превышает показатель за тот же период минувшего года. Уже почти триста тысяч проживающих в регионе граждан не смогут совершить зарубежные путешествия, пока не погасят задолженности.
А 15 июня судебные приставы и сотрудники транспортной полиции провели очередную акцию в Екатеринбурге. Все желающие, подойдя к ним и предъявив документы, могли на месте узнать полные сведения об имеющихся долгах.
Кроме того, узнать о величине собственных задолженностей и погасить можно через интернет — посредством сайта ГУФССП России по Свердловской области и онлайн-сервиса «Банк данных исполнительных производств», рассказали в областной пресс-службе УФССП.