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Из-за пьяного автомобилиста погиб водитель в Первоуральске

Из-за пьяного автомобилиста погиб водитель в Первоуральске

Сегодня, 12:01
Фото: 1MI
Первоуральский городской суд вынес приговор в отношении пьяного водителя, выехавшего на встречку. ДТП случилось 5 марта 2022 года в 13 часов дня и унесло жизнь одного жителя Первоуральска.

Следствие выяснило, что Лобанов в день трагедии управлял Toyota Camry. Будучи уставшим и пьяным, он ехал по трассе «г. Пермь – г. Екатеринбург» со скоростью 60 км/ч. Мужчина выехал на встречную полосу, по которой двигалась «Лада 219020», и допустил аварию. Также с отечественным автомобилем столкнулся Honda Freed Hybrid, ехавший следом.

Водитель «Лады» скончался на месте от полученных травм.

Обвиняемый Александр Лобанов осужден за ДТП в нетрезвом виде, повлекшее смерть человека по неосторожности. Свердловчанина осудили на 5 лет колонии-поселения и выдали запрет на управление автомобилями сроком на 3 года.

Приговор ещё не вступил в силу, следует из пресс-релиза прокуратуры Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск#Смерть#Суд#ГИБДД#Смертельное дтп
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