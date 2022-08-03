Из-за пьяного автомобилиста погиб водитель в Первоуральске

Следствие выяснило, что Лобанов в день трагедии управлял Toyota Camry. Будучи уставшим и пьяным, он ехал по трассе «г. Пермь – г. Екатеринбург» со скоростью 60 км/ч. Мужчина выехал на встречную полосу, по которой двигалась «Лада 219020», и допустил аварию. Также с отечественным автомобилем столкнулся Honda Freed Hybrid, ехавший следом.