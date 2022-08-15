Машину из ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле могли угнать из-за челленджа в TikTok

Напомним, что авария случилась ночью 15 августа. За рулём легкового автомобиля находился 16-летний подросток из посёлка Строитель в Нижнем Тагиле. Юноша нарушил ПДД и проехал на красный свет светофора, в результате чего столкнулся с каретой скорой помощи. В дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Октябрьской революции и Газетной.