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Машину из ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле могли угнать из-за челленджа в TikTok

Машину из ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле могли угнать из-за челленджа в TikTok

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI
Автомобиль Hyundai, ставший причиной ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле, могли угнать из-за челленджа в соцсети Tik-Tok.

Продолжается расследование всех обстоятельств смертельной аварии легкового автомобиля и кареты скорой помощи. Некоторые источники утверждают, что Hyundai Accent был угнан. Умысел появился после просмотра якобы нового тренда в ТТ, где подростки угоняют автомобили Hyundai или KIA (выбор марки связан с предположительно слабой противоугонной системой брендов). Информацию сообщает издание «Новый День» со ссылкой на автомобильного блогера Михаила Асафьева.

Напомним, что авария случилась ночью 15 августа. За рулём легкового автомобиля находился 16-летний подросток из посёлка Строитель в Нижнем Тагиле. Юноша нарушил ПДД и проехал на красный свет светофора, в результате чего столкнулся с каретой скорой помощи. В дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Октябрьской революции и Газетной.

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