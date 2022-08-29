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Екатеринбуржец сдался полиции после траты 20 тысяч рублей с чужой карты

Сегодня, 17:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержан мужчина, который потратил с чужой банковской карты около 20 тысяч рублей.

Мужчина сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Ранее туда же пришел мужчина, который рассказал, что потерял сумку, в которой были личные вещи, в том числе банковская карта, с которой кто-то потратил 20 тысяч рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Также в сумке был кошелек с наличными средствами. Банковской картой злоумышленник успел расплатиться в кафе.

Полицейские обратились в СМИ с просьбой опубликовать фотографию подозреваемого, чтобы граждане могли опознать его. Именно после этого мужчина сам сдался правоохранителям.

Выяснилось, что это ранее судимый житель Первоуральска. На него возбудили дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Кража#Воровство#Деньги#Банковская карта#Кошелек
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