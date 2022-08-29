Екатеринбуржец сдался полиции после траты 20 тысяч рублей с чужой карты

Мужчина сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Ранее туда же пришел мужчина, который рассказал, что потерял сумку, в которой были личные вещи, в том числе банковская карта, с которой кто-то потратил 20 тысяч рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.