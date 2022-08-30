Бойцовские псы бросились на домашних и начали их рвать на Эльмаше в Екатеринбурге

Два стаффордширских терьера набросились на животных, которые гуляли на поводке. Сами «стаффы» находились на улице без намордников и шлеек. Хозяйка пострадавшей собаки рассказала Е1, что животному потребовалось хирургическое вмешательство с применением наркоза.
Очевидцы рассказали, что агрессивные бойцовские псы часто гуляют без присмотра и специального обмундирования, а их хозяева находятся в состоянии алкогольного опьянения. Они не реагируют на требования других людей присматривать за своими подопечными.