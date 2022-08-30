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Бойцовские псы бросились на домашних и начали их рвать на Эльмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 09:58
Фото: 1MI
Псы бойцовской породы набросились на домашних собак, которые гуляли с хозяевами, и начали тех рвать. Инцидент произошел 26 августа в дневное время суток на Эльмаше по улице Красных командиров, 32 в Екатеринбурге. Одной из пострадавших собак потребовалась операция.

Два стаффордширских терьера набросились на животных, которые гуляли на поводке. Сами «стаффы» находились на улице без намордников и шлеек. Хозяйка пострадавшей собаки рассказала Е1, что животному потребовалось хирургическое вмешательство с применением наркоза.

Очевидцы рассказали, что агрессивные бойцовские псы часто гуляют без присмотра и специального обмундирования, а их хозяева находятся в состоянии алкогольного опьянения. Они не реагируют на требования других людей присматривать за своими подопечными.

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#Екатеринбург#Происшествия#Собаки#Укусы#Пьяные#Анна Варнакина
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