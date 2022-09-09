В школе №138 Екатеринбурга из-за угроз учителя к ученикам приехала спецкомиссия

Ранее учитель потерял над собой контроль во время урока по биологии для пятиклассников. Учитель рассердился из-за того, что ребята шумно себя вели, пока он вышел из учебного класса. Такую версию инцидента озвучивают школьники, пишет Е1.
В связи с этими событиями в учреждение приехали работники управления образования района. Они пообщались с директором школы и учителем, который вспылил.
На 12 сентября запланировано общение педагогов и руководства школы с родителями учеников данного класса.
Напомним, после конфликта родители потребовали убрать этого педагога из расписания их детей. Классный руководитель класса тогда заметил, что заменить учителя биологии им некем.
Само собой, ему будет сделан выговор очень строгий. У нас всего два учителя биологии, другому педагогу в расписание не влезает наш класс, — сказала классный руководитель.
Также она добавила, что педагог извинится перед ребятами.