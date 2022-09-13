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Гнилыми продуктами кормили детей в садике Екатеринбурга

Сегодня, 17:45
Фото: 1MI
Нарушения в организации питания воспитанников детского сада № 112 выявлены в Екатеринбурге. В частности, на кухне были обнаружены гнилые продукты.

Проверку в дошкольном учреждении провели сотрудники прокуратуры. На кухне были обнаружены продукты с признаками гнили и не промаркированная посуда, а также нарушения в хранении пищи. Кроме того, выяснилось, что спортплощадка в детском саду травмоопасна, так как на ней неровная поверхность.

В результате в отношении заведующей было возбуждено административное дело. Она оштрафована на три тысячи рублей, а кладовщик привлечен к дисциплинарной ответственности. Выявленные нарушения частично устранены, на данный момент питание детей осуществляется надлежащим образом, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Общество#Екатеринбург#Новости УрФО#Детский сад#Прокуратура#Проверка#Продукты
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