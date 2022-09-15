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Друзья наблюдали за происходящим: подросток разбил машину в Екатеринбурге

Сегодня, 13:26
Фото: 1MI
Пока друзья мальчика наблюдали за происходящим, екатеринбургский школьник разбивал машину. Инцидент заметили 14 сентября на ВИЗе по улице Рабочих, 15.

Школьник бил припаркованную машину камнем и прыгал по ней. Очевидец рассказал, что хулиган обучается в четвертом классе местной школы.

Полицейский Верх-Исетского района и управление по делам несовершеннолетних установили, что нарушителем общественного спокойствия стал 11-летний ребёнок. Его личность установили, пишет Е1.

В допросе мальчик объяснил, что посчитал машину заброшенной, потому что к ней долго никто не подходил, а шины были спущены. Со школьником провели беседу, его поставят на учёт в профилактическом ведомстве. Родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Дети#Полиция#Хулиган
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