Друзья наблюдали за происходящим: подросток разбил машину в Екатеринбурге

Школьник бил припаркованную машину камнем и прыгал по ней. Очевидец рассказал, что хулиган обучается в четвертом классе местной школы.
Полицейский Верх-Исетского района и управление по делам несовершеннолетних установили, что нарушителем общественного спокойствия стал 11-летний ребёнок. Его личность установили, пишет Е1.
В допросе мальчик объяснил, что посчитал машину заброшенной, потому что к ней долго никто не подходил, а шины были спущены. Со школьником провели беседу, его поставят на учёт в профилактическом ведомстве. Родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание.