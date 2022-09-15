Друзья наблюдали за происходящим: подросток разбил машину в Екатеринбурге

В допросе мальчик объяснил, что посчитал машину заброшенной, потому что к ней долго никто не подходил, а шины были спущены. Со школьником провели беседу, его поставят на учёт в профилактическом ведомстве. Родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание.