В полиции Нижнего Тагила назвали подозреваемого в поджоге ритуального агентства

Выяснилось, что злоумышленник – бывший сотрудник компании. Об этом TagilCity.ru сообщила пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Мужчине 27 лет. В ночь происшествия он находился в этом помещении. За несколько дней до пожара его уволили за распитие алкоголя на рабочем месте.
Мужчина признался, что в пьяном состоянии он зашел на прошлое место работы, чтобы «забрать вещи», но в этот момент курил и бросил непотушенный окурок на пол, чему «не придал значения».
Бывший работник агентства за несколько дней до случившегося был уволен за систематическое употребление алкоголя в рабочее время. Мужчина признался, что был нетрезв и решил забрать из конторы свои вещи. Во время нахождения курил и, когда уходил, не придал особого значения оброненному окурку, - отметили в полиции.
Теперь бывшего работника проверят еще и на причастность к совершенной ранее краже из хозяйственного помещения канистры со спиртосодержащей жидкостью. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.