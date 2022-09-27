Пропавший синтезатор Элвина Грея в Нижнем Тагиле вернули в полицию

Она рассказала сотрудникам полиции, что проходила мимо гостиницы, когда увидела коробку на скамейке. Она подошла и открыла ее. Внутри был инструмент. Рядом никого в этот момент не было, поэтому девушка взяла его с собой, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».