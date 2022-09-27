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Пропавший синтезатор Элвина Грея в Нижнем Тагиле вернули в полицию

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
Синтезатор команды певца Элвина Грея был возвращен в полицию. Инструмент пропал около гостиницы «Металлург». Его принесла девушка.

Она рассказала сотрудникам полиции, что проходила мимо гостиницы, когда увидела коробку на скамейке. Она подошла и открыла ее. Внутри был инструмент. Рядом никого в этот момент не было, поэтому девушка взяла его с собой, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

На данный момент синтезатор находится в ОП № 19. Вопрос о том, какую ответственность понесет девушка за содеянное, будет решен после завершения проверки.

Напомни, 24 сентября в Нижнем Тагиле около гостиницы «Металлург» у команды музыканта Элвина Грея пропал синтезатор. Они оставили его по ошибке на скамейке около здания. В тот день певец планировал выступать на сцене ДК имени Окунева.

У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
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