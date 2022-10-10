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Баскетболистки из Нижнего Тагила победили в Первенстве УрФО

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI
Победа досталась воспитанницам спортивной школы № 4 Нижнего Тагила. Спортсменки выиграли 5 из 5 игр. Девочки-баскетболистки в возрасте до 15 лет выступали на Первенстве Уральского федерального округа в Челябинске.

Первенство организовали для девушек до 2009 года рождения. Во всех сыгранных матчах они завоевали победу и вышли на первое место в списке лидеров. Вторую ступень пьедестала заняла команда ДЮСШ «УГМК-Юниор» из Верхней Пышмы, третью — Магнитогорск «Динамо».

Спортивная школа № 4 Нижнего Тагила поздравила участниц спортивного коллектива и тренера Волкову Елену с победой.

Большая благодарность девочкам из Баскетбольной школы имени А. Е. Канделя Немировым Полине и Алине, Елизавете Коченковой — тренер Казакова Татьяна Юрьевна, — выражает благодарность «МБУ Спортивная школа № 4».
Фото: МБУ Спортивная школа № 4
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#Анна Варнакина#Спорт#Нижний Тагил#Баскетбол#Спортсмены#Первенство#Первенство УрФО
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