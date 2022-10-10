Баскетболистки из Нижнего Тагила победили в Первенстве УрФО

Первенство организовали для девушек до 2009 года рождения. Во всех сыгранных матчах они завоевали победу и вышли на первое место в списке лидеров. Вторую ступень пьедестала заняла команда ДЮСШ «УГМК-Юниор» из Верхней Пышмы, третью — Магнитогорск «Динамо».