Баскетболистки из Нижнего Тагила победили в Первенстве УрФО

Первенство организовали для девушек до 2009 года рождения. Во всех сыгранных матчах они завоевали победу и вышли на первое место в списке лидеров. Вторую ступень пьедестала заняла команда ДЮСШ «УГМК-Юниор» из Верхней Пышмы, третью — Магнитогорск «Динамо».
Спортивная школа № 4 Нижнего Тагила поздравила участниц спортивного коллектива и тренера Волкову Елену с победой.
Большая благодарность девочкам из Баскетбольной школы имени А. Е. Канделя Немировым Полине и Алине, Елизавете Коченковой — тренер Казакова Татьяна Юрьевна, — выражает благодарность «МБУ Спортивная школа № 4».