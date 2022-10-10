В Свердловской области вырос спрос на маркетологов и рекламщиков

В сентябре 2022 года выросло количество вакансий для маркетологов, рекламщиков и специалистов по PR (рост на 18,5% по сравнению с августом). На 17% больше стало вакансий администраторов. В автобизнесе и логистике количество вакансий выросло на 13,1% и 12,5%, соответственно. Об этом говорится в исследовании сайта hh.ru.