В Свердловской области вырос спрос на маркетологов и рекламщиков

В сентябре 2022 года выросло количество вакансий для маркетологов, рекламщиков и специалистов по PR (рост на 18,5% по сравнению с августом). На 17% больше стало вакансий администраторов. В автобизнесе и логистике количество вакансий выросло на 13,1% и 12,5%, соответственно. Об этом говорится в исследовании сайта hh.ru.
В Свердловской области востребованы специалисты-продажники (35% всех вакансий) и рабочие (17,5%).
Вакантные места уменьшились в медицине и высшем менеджменте - на 6,3% и 2,9% соответственно.
Работодателям сегодня следует внимательно относиться к своим сотрудникам: на непроработанный постковидный синдром и тревогу по поводу экономической нестабильности накладываются новые потрясения, а в некоторых случаях – и дополнительная нагрузка, – отметила Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда.