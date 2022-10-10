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В Свердловской области вырос спрос на маркетологов и рекламщиков

Сегодня, 10:29
Фото: 1MI
В Свердловской области количество вакансий в сентябре увеличилось на 5,6%. Больше остальных востребованы маркетологи, пиарщики и администраторы.

В сентябре 2022 года выросло количество вакансий для маркетологов, рекламщиков и специалистов по PR (рост на 18,5% по сравнению с августом). На 17% больше стало вакансий администраторов. В автобизнесе и логистике количество вакансий выросло на 13,1% и 12,5%, соответственно. Об этом говорится в исследовании сайта hh.ru.

В Свердловской области востребованы специалисты-продажники (35% всех вакансий) и рабочие (17,5%).

Вакантные места уменьшились в медицине и высшем менеджменте - на 6,3% и 2,9% соответственно.

Работодателям сегодня следует внимательно относиться к своим сотрудникам: на непроработанный постковидный синдром и тревогу по поводу экономической нестабильности накладываются новые потрясения, а в некоторых случаях – и дополнительная нагрузка, – отметила Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда.
ТОП-10 удалённых вакансий для жителей Свердловской области
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