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Мужчина зарезал жену во время празднования своего дня рождения в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
44-летний тагильчанин ударил в грудь кухонным ножом свою жену. Женщина не выжила. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле во время застолья, организованного в день рождения задержанного.
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В процессе празднования муж и жена поссорились. Мужчина схватился за нож и вонзил его в грудь женщине. От полученных травм тагильчанка скончалась до приезда скорой помощи.

Фото: СКР по Свердловской области

О подозреваемом известно, что за его плечами несколько судимостей. Они датируются 2004-ым, 2013-ым и 2020 годами: за причинение травм средней тяжести, за легкий вред, нанесенный человеку, и за невыплату алиментов.

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Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что житель Нижнего Тагила приревновал жену к кому-то, из-за чего произошла расправа. Погибшую от ножевых ранений тагильчанку обнаружили её родственники.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Полиция#Смерть#Нож#Убийство#Криминал
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