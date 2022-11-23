Мужчина зарезал жену во время празднования своего дня рождения в Нижнем Тагиле

В процессе празднования муж и жена поссорились. Мужчина схватился за нож и вонзил его в грудь женщине. От полученных травм тагильчанка скончалась до приезда скорой помощи.
О подозреваемом известно, что за его плечами несколько судимостей. Они датируются 2004-ым, 2013-ым и 2020 годами: за причинение травм средней тяжести, за легкий вред, нанесенный человеку, и за невыплату алиментов.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что житель Нижнего Тагила приревновал жену к кому-то, из-за чего произошла расправа. Погибшую от ножевых ранений тагильчанку обнаружили её родственники.