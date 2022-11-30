Стало известно имя нового главы минстроя Свердловской области

Известно, что Волков — уроженец Свердловска. Он окончил местное высшее учебное заведение по направлению «Архитектура». В профессию вступил мастером ремонтно-строительного цеха, после — работал в администрации и региональном правительстве с 2016 года.
На Среднем Урале под руководством Волкова ввели 2,9 миллиона квадратных метров жилья — рекордные результаты. Одним из направлений работы нового главы ведомства было решение вопросов обманутых дольщиков. Для этих целей в Свердловской области создавалась комиссия. За 4 года удалось помочь более 5000 человек.
Также в регионе действовала адресная программа переселения из аварийного жилищного фонда, с помощью которой новый дом получили 14500 человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Ранее стало известно, что в Свердловской области назначили нового военного комиссара — полковника Юрия Аксенова из республики Марий Эл. Штаб Центрального военного округа официально подтвердил назначение. 14 ноября военачальника представили личному составу ведомства. Прежде Минобороны отправил в отставку Сергея Чиркова, он перешел в должность замначальника. Соответствующий приказ подписал Сергей Шойгу 4 ноября.