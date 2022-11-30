Стало известно имя нового главы минстроя Свердловской области

На Среднем Урале под руководством Волкова ввели 2,9 миллиона квадратных метров жилья — рекордные результаты. Одним из направлений работы нового главы ведомства было решение вопросов обманутых дольщиков. Для этих целей в Свердловской области создавалась комиссия. За 4 года удалось помочь более 5000 человек.