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Из украинского плена вернули жителя Свердловской области

Сегодня, 05:00
Фото: Личная страница Татьяны Мерзляковой в ВК
Участника специальной военной операции на Украине вернули из плена в рамках двустороннего обмена, сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Возвращения военнослужащего ВС России добивались несколько недель. Теперь он, в числе других вернувшихся пленных, проходит реабилитацию в одном из госпиталей.

Недавно я рассказывала, как жду того самого звонка. Когда собеседник на том конце провода скажет: «Нам удалось вернуть». Сегодня он прозвучал. Спасли одного из наших ребят <…> Остаются еще парни, которым нужно помочь и мы занимаемся этим, — сообщила Татьяна Мерзлякова.

Сразу после прибытия бывших пленных на родину омбудсмен связалась с семьей военнослужащего, родным удалось поговорить, теперь жена ждет окончания этапа реабилитации и приезда мужа домой.

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Татьяна Мерзлякова также заверила, что работа по возвращению российских солдат из украинского плена не прекращается ни на день. С начала проведения СВО удалось вернуть 12 жителей Свердловской области.  

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#Андрей Труфанов#Татьяна Мерзлякова#Свердловская область#Общество#Операция на Украине#Спецоперация#Мобилизованные#Плен
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