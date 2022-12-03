Из украинского плена вернули жителя Свердловской области

Возвращения военнослужащего ВС России добивались несколько недель. Теперь он, в числе других вернувшихся пленных, проходит реабилитацию в одном из госпиталей.
Недавно я рассказывала, как жду того самого звонка. Когда собеседник на том конце провода скажет: «Нам удалось вернуть». Сегодня он прозвучал. Спасли одного из наших ребят <…> Остаются еще парни, которым нужно помочь и мы занимаемся этим, — сообщила Татьяна Мерзлякова.
Сразу после прибытия бывших пленных на родину омбудсмен связалась с семьей военнослужащего, родным удалось поговорить, теперь жена ждет окончания этапа реабилитации и приезда мужа домой.
Татьяна Мерзлякова также заверила, что работа по возвращению российских солдат из украинского плена не прекращается ни на день. С начала проведения СВО удалось вернуть 12 жителей Свердловской области.