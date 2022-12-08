Подвиги героев спецоперации опишут в учебниках российской истории

Учебники истории для школьников будут содержать информацию о подвигах героев спецоперации, а также ее причинах и следствиях. Конкретные фамилии отличившихся воинов будут представлены 9 декабря в Музее Победы на форуме «Школа героев», сообщает РИА Новости.