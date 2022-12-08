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Подвиги героев спецоперации опишут в учебниках российской истории

Сегодня, 03:48
Фото: 1MI
В школьные пособия по истории включат главы о героях специальной военной операции, об этом заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

Учебники истории для школьников будут содержать информацию о подвигах героев спецоперации, а также ее причинах и следствиях. Конкретные фамилии отличившихся воинов будут представлены 9 декабря в Музее Победы на форуме «Школа героев», сообщает РИА Новости.

Уже сейчас данная тема включена в программу уроков «Разговоры о важном», которые с нового учебного года проводятся в школах по понедельникам. Однозначно, что описание подвигов героев будет включено в учебники по истории России, — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
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Ранее в критерии оценки итогов освоения базового курса истории в школах ввели знания о причинах и следствиях СВО на Украине.

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#Андрей Труфанов#Общество#Операция на Украине#Россия#Спецоперация#Герой#История#Школа 21
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