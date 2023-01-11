Два черных Porsche Cayenne не поделили дорогу в Нижнем Тагиле

Водитель одной из иномарок снес боковое зеркало двигавшемуся в попутном направлении второму Porsche Cayenne. После этого водитель скрылся с места аварии в неизвестном направлении, сообщил очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил».
В Отделении пропаганды ГИБДД напомнили, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность. Если нет признаков уголовно-наказуемого деяния, то водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.
При невыполнении водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, назначается наказание в виде штрафа на сумму в 1000 рублей.