Два черных Porsche Cayenne не поделили дорогу в Нижнем Тагиле

В Отделении пропаганды ГИБДД напомнили, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность. Если нет признаков уголовно-наказуемого деяния, то водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.