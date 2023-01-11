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Два черных Porsche Cayenne не поделили дорогу в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:20
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле два Porsche Cayenne черного цвета не смогли разъехаться на дороге. Инцидент произошел днем 10 января на улице Кулибина.

Водитель одной из иномарок снес боковое зеркало двигавшемуся в попутном направлении второму Porsche Cayenne. После этого водитель скрылся с места аварии в неизвестном направлении, сообщил очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил».

В Отделении пропаганды ГИБДД напомнили, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность. Если нет признаков уголовно-наказуемого деяния, то водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.

При невыполнении водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, назначается наказание в виде штрафа на сумму в 1000 рублей.

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