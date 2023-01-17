Женщина пыталась спасти свою собаку и попала под поезд в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
49-летняя жительница города выгуливала свою собаку рядом с ж/д путями, сообщает Telegram-канал Baza. В какой-то момент питомец сорвался с поводка и убежал на рельсы, а там в этот момент ехал поезд.
Собака села на рельсы и не двигалась. Хозяйка побежала на помощь животному. Машинист попытался затормозить, но не успел. Женщина осталась жива, но получила травму головы. Прибывшая бригада врачей отвезла ее в больницу.